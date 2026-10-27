Napoli Legends, Picardi: "Collaborazione con la SSC Napoli per una partita nel giorno del Centenario"

Si è tenuta ieri a Pozzuoli la passeggiata di solidarietà delle Napoli Legends per gli sfollati del sisma. L'iniziativa, dal titolo "Non vi lasciamo soli", ha coinvolto tantissimi ex calciatori del Napoli con l'obiettivo di accendere i riflettori sulle tante famiglie sfollate dopo il terremoto dello scorso 31 luglio.

Oggi il quotidiano Il Mattino riporta anche le dichiarazioni del top manager Alessandro Picardi, che ha presieduto l'iniziativa ed ha annunciato possibili future collaborazioni con la SSC Napoli.

"Così come abbiamo fatto a fine maggio con una partita di beneficenza allo stadio Maradona, scendiamo in campo con “Napoli Legends per Pozzuoli” per essere accanto a chi ha perso la propria casa. I ragazzi hanno scelto di passare qui questa giornata. Hanno risposto a un grido d'aiuto arrivato da tantissime persone. Programmi futuri? È partita una collaborazione con la SSC Napoli e stiamo capendo se ci potrà essere la possibilità di giocare una partita in occasione del Centenario. Se la vorranno fare, noi siamo disponibili".