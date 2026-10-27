Grava: "Vergara ha dimostrato di poter essere un valore aggiunto nel Napoli"
Le dichiarazioni di Grava a Kiss Kiss Napoli
Gianluca Grava è intervenuto in occasione dell’evento Napoli Legends a Pozzuoli, iniziativa che ha riunito diverse vecchie glorie azzurre per testimoniare la propria vicinanza alla comunità dopo i momenti difficili vissuti dal territorio. Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Grava ha parlato anche del ritorno a disposizione di Antonio Vergara e del rapporto tra la prima squadra e il settore giovanile.
"Sicuramente fa piacere che Antonio sia tornato a disposizione, che possa mettere la sua freschezza, la sua spensieratezza perché è un ragazzo che comunque ha dimostrato che può essere un valore aggiunto a questa squadra. L'interazione tra la prima squadra e il settore giovanile è un valore aggiunto perché sentirsi parte integrante di quello che poi è il futuro del Napoli ti fa piacere".