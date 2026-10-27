Allegri su Lucca: "Avrà delle chances! Sente le pressioni, vi dico cosa penso" | VIDEO

È finita da poco la conferenza stampa di Allegri, alla vigilia di Monza-Napoli: l'allenatore, squalificato per due turni, non sarà in panchina. Si è soffermato però su due azzurri: Vergara e Lucca.

Max Allegri in conferenza stampa ha parlato così di Lorenzo Lucca:

"Lucca può avere a breve un'altra chance? Avrà sicuramente le chances per poter giocare, perché comunque aveva fatto un ottimo pre-campionato, aveva fatto gol ed era in un buon momento. Poi è normale che... Anche lui è un ragazzo che: le pressioni magari le sente un po' di più. Ma ha dato sempre disponibilità quando è entrato. Non dimentichiamoci che a Genova entra nell'azione del gol alla prima. Bisogna esser sempre fiduciosi nelle qualità dei ragazzi: ripeto, se uno è bravo, diventa più bravo, se uno è scarso, diventa meno scarso. Lucca è un buon giocatore che può diventare... Poi la fiducia è molto importante nel calcio. L'aspetto psicologico è fondamentale, ma è a disposizione.

Hojlund sta molto bene, anche fisicamente. Prima al 60' barcollava diciamo, ora invece la partita la gioca tutto: ha avuto 3 occasioni importanti con la Roma e ha lavorato molto bene con la squadra, facendo una buona prestazione".