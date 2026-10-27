Adani: "Allegri incide solo nelle pagliacciate, il Napoli non gioca e ha già 13 infortuni"

Lele Adani torna a parlare durante il podcast Vivaelfutbol di quello che è accaduto negli ultimi giorni tra Napoli e Roma con il caso Allegri:

"Allegri ha la stessa rosa di Conte che ha vinto due trofei facendo un primo e un secondo posto. Conte ha preso un Napoli che arrivava decimo, risollevando una squadra dopo il taglio di Spalletti che ha ottenuto un primo e terzo posto con il lavoro di campo. Spalletti ha vinto con il lavoro da campo dopo aver cambiato 6 giocatori titolari. Dopo fu un anno irrispettoso per la piazza tra Rudi Garcia, Mazzarri e Calzona.

Il Napoli oggi è una squadra forte, ma ha Allegri che non è uno che ti da direttive e azioni interessanti. Io ho visto una squadra forte che non viaggia, non gioca tutta la partita, non è solida. Gli infortuni sono già 13 e lo scorso anno si dava colpa a Conte. Allegri non incide nel gioco e nei risultati oggi, Allegri incide solo nelle pagliacciate. Ha mancato di rispetto a Gasprini, la Roma e i tifosi della Roma senza chiedere scusa. Ha fatto l’ennesima pagliacciata come fa lui ogni anno".