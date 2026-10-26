Squalifica Allegri, il verdetto del giudice sportivo arriverà oggi! La Procura Federale invierà una relazione, c'era Chinè al Maradona

Ultime notizie SSC Napoli - Massimiliano Allegri, sabato sera, ha chiuso l’intervista a Dazn, dopo un Napoli-Roma ad alta tensione, con la sua espulsione e un post gara pirotecnico. A pesare è quanto successo a margine della conferenza stampa. Soprattutto una frase: «L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io con il Milan». Uno sfogo rivolto alla Roma ma che chiama in causa la classe arbitrale: il riferimento è alla corsa al quarto posto dello scorso campionato, chiuso dai giallorossi davanti al Milan.

La Roma, per ora, ha scelto di non intervenire ufficialmente, ma è molto irritata: "non si aspettava, anche per la stima tra Allegri e Gasperini, quelle parole e considera la qualificazione alla Champions conquistata con merito sul campo. Il verdetto del giudice sportivo arriverà oggi, dato che domani la Serie A tornerà in campo. Per quanto avvenuto sul terreno di gioco e negli spogliatoi, gli ispettori della Procura federale presenti al Maradona - sugli spalti c’era anche Giuseppe Chiné - hanno raccolto gli elementi utili e la Procura trasmetterà in giornata una relazione al Gerardo Mastrandrea".