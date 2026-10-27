Primavera Napoli, i convocati di Nocerino per la sfida di Coppa Italia con lo Spezia
Notizie 19:15
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Domani alle ore 15 scende in campo la Primavera del Napoli per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La squadra allenata da mister Antonio Nocerino sfiderà lo Spezia allo stadio Piccolo di Cercola. Questi i convocati dei partenopei:
Anic, Ascione, Barido, Candela, Chiaiese, D'Angelo, De Michele, Esposito, Favicchio, Lepre, Liccardo, Marotta, Merone, Napoletano, Natale, Pengue, Pepe, Rovetini, Russo, Saviano, Spinelli Zappalà.
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