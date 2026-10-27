Gli occhi di Manna e del Napoli sul talento-rivelazione della Serie A: Lucca può fargli spazio

Calciomercato SSC Napoli - Gli occhi del Napoli sul talento-rivelazione della Serie A. Non è passata inosservata la presenza di uno scout azzurro venerdì sera per seguire dal vivo la gara tra Torino e Monza. Osservato speciale l’attaccante portoghese classe 2005 Gustavo Varela, a segno. A pescarlo nel Benfica per soli 3,5 milioni (bonus compresi) è stato il tandem monzese Vallone-Obiang, che ora possono sorridere dinanzi alla futura maxi-plusvalenza che hanno garantito al loro club.

“Varela vale già cinque volte tanto rispetto al prezzo pagato in estate per portarlo in Italia. Il Benfica vanta il 20% sulla plusvalenza generata dalla futura vendita, ma nessuna opzione di recompra. Al massimo i dirigenti portoghesi potranno pareggiare l’offerta. Occhio alle inglesi che stanno iniziando a interessarsi, qualche dirigente potrebbe giocare d’anticipo, il ds Manna l’ha messo nel mirino e continuerà a osservarlo. Il Napoli (al lavoro per la cessione di Lucca, così da accontentare Allegri che vuole un innesto offensivo) è avvisato”