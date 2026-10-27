Monza-Napoli, Sky anticipa la formazione: novità Marianucci dal 1'! Out KDB, gioca Lobotka

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Verso Monza-Napoli di Serie A: Sky anticipa la probabile formazione di Allegri, novità Marianucci da titolare

Ultime notizie Serie ADomani sera in trasferta gli azzurri di Allegri contro la squadra di Juric, si gioca Monza-Napoli: gara valida per la 9ª giornata di campionato, in campo mercoledì 28 ottobre ore 20:45.

Probabile formazione Allegri per Monza-Napoli

Ma con quali uomini scenderà in campo il Napoli di AllegriMonza? Ne parla Massimo Ugolini, inviato a Castel Volturno, ai microfoni di Sky Sport 24:

"Emergenza Napoli, Allegri dovrà fare ancora una volta di necessità virtù. Non pochi turni ma dovrà fare delle scelte avendo Monza, Juve, Porto e Lazio. La novità in difesa dovrebbe essere Marianucci nella difesa a 4 al posto di Di Lorenzo. Con Marianucci a destra. Rrahmani al rientro da valutare, ma dovrebbe giocare lui con Rafa Marin. Olivera a completare il reparto. Probabile il rientro di Lobotka per dare respiro a De Bruyne verso Juventus-Napoli. Anguissa e McTominay confermati accanto allo slovacco, in attacco Giovane insidia Lang nel tridente con Hojlund e Politano".

Marianucci con Hojlund
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