Zambardino ironizza: "Se è vero quello che fa intendere il Napoli, presto avremo un grande sponsor poi socio poi stadio da un miliardo e un volo su Marte e ritorno"

Ultime notizie SSC Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, analizza la situazione attuale della SSC Napoli sulle colonne dell’edizione odierna del quotidiano.

"Se è vero quello che fa intendere la società, presto avremo un grande sponsor che diventa socio e poi Dio sa che cosa, uno stadio da un miliardo, si vocifera di un volo su Marte e ritorno. Ma proprio mentre noi proviamo l’assenza di gravità, il potere sportivo si occupa di cose terra terra e ci fa fuori l’allenatore per due turni (pende ricorso) per aver egli detto cose offensive per il suddetto potere nello spogliatoio dello stadio"