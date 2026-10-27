Del Genio: "Napoli e la zona Champions? Serve un ritmo da scudetto: ecco a quanti punti bisogna arrivare"

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Linea Calcio in onda su Canale 8:

"Con appena 11 punti conquistati nelle prime otto giornate, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a una rimonta complicata per raggiungere il quarto posto. “La proiezione matematica è semplice. Noi abbiamo 11 punti. Il ritmo attuale della quarta classificata porterebbe a chiudere il campionato a quota 76-77 punti. Speriamo che le altre rallentino un po', ma credo che per andare in Champions serviranno più o meno 73 punti. Qualcuna potrebbe leggermente calare, ma soltanto leggermente. Questo significa che nelle 30 partite che mancano dovremmo conquistare più di 60 punti, mantenendo una media superiore ai due punti a partita. Questo sta a significare che possiamo alternare vittorie e pareggi, costruire un filotto di successi e poi, eventualmente, permetterci anche il lusso di perdere qualche partita. In sostanza, per arrivare quarti e qualificarci alla Champions League dobbiamo viaggiare a un ritmo da scudetto".