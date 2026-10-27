Allegri: "Vi spiego perché ho rinunciato al ricorso, a Gasperini rispondo così"

Ultime notizie Napoli - Massimiliano Allegri in conferenza stampa in vista di Monza-Napoli, la nona partita di campionato della stagione di Serie A.

Conferenza stampa Allegri per Monza-Napoli

Conferenza Allegri - Allegri in conferenza stampa in vista di Monza-Napoli:

"Ieri mattina ho deciso di rinunciare al ricorso, magari aumentava a 4 giornate invece che a 2. Il dispiacere più grosso non è la squalifica, ma non aver portato a casa i 3 punti dopo una buona partita. Il resto sono tutte chiacchiere. Ho sentito che Allegri avrebbe detto, questo è condizionale. Peccato che non sarò in panchina per queste due partite perché io in panchina mi diverto. Il mio staff è molto bravo e non avrà bisogno dei miei consigli.

Non ho sentito cosa ha detto Gasperini, ma le frasi riportate possono essere spesso sbagliate. Voglio che questa cosa sia chiusa, non possiamo cambiare la squalifica e il risultato, in questo momento qui bisogna essere realisti, siamo indietro in classifica e bisogna solo lavorare per migliorarla".