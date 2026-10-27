"Ma andate a cac... anche voi!". BordoCam svela le parole esatte della sfuriata di Allegri. E Mancini lo imita in panchina
Le Interviste 21:43
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“Mi dici cosa ho detto?”. Il BordoCam di Dazn svela tutto quanto accaduto tra Massimiliano Allegri ed il quarto uomo Sacchi di Napoli-Roma nel secondo tempo. Il primo confronto tra i due arriva dopo un vantaggio dato a Paolitano che però non si concretizza. Queste le parole di Allegri: “Ma è punizione, gli è entrato così! E’ fallo da ammonizione”.
Dopo il gol del 2-2 di Balerdi, esplode tutta la rabbia di Allegri che viene espulso. L’allenatore del Napoli va verso il quarto uomo Sacchi dicendogli: “Mi dici cosa ho detto?”. Sacchi risponde: “Ci hai detto di andare a ca..…”. Dopo essere stato espulso, Allegri grida: “Ma andate a ca…. Anche voi, dai!”. Infine, riferisce Dazn, il tecnico uscendo manda a quel paese tutta la panchina della Roma ed il calciatore Mancini lo imita in panchina.
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