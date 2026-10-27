Cellino: "Allegri? Tenetevelo stretto a Napoli: è l'unico allenatore che dà un valore aggiunto alle squadre"
Le Interviste 21:06
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Massimo Cellino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli su Massimiliano Allegri:
"La realtà è che se lo mettete in discussione nella prima partita non è facile per nessun allenatore allenare. Diciamo che in esperienza Massimiliano è l’unico allenatore che dà un valore aggiunto alla squadra, uno dei pochi. Massimiliano deve stare lì vicino, il direttore sportivo deve stare vicino e supportarlo perché è uno che si flagella da solo, vuole sempre fare bene e quando non ci riesce si chiude. Avete un buon allenatore, coccolatevelo bene, dategli fiducia perché meglio non ce n’è".
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