Allegri su Vergara: "Può fare 7-8 gol a campionato, ma deve migliorare due cose"

Ultime notizie Napoli - Massimiliano Allegri in conferenza stampa in diretta in vista di Monza-Napoli, la nona partita di campionato della stagione di Serie A. Segui la diretta della conferenza stampa di Allegri anche su CalcioNapoli24.

Conferenza stampa Allegri per Monza-Napoli

Conferenza Allegri - Allegri parlerà in conferenza stampa in vista di Monza-Napoli. Alle ore 14:00 di martedì 27 ottobre in diretta sul canale ufficiale YouTube del Napoli la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Sarà possibile seguire anche su CalcioNapoli24 la conferenza stampa di Allegri in differita. La conferenza si potrà seguire successivamente alla diretta gratis su CalcioNapoli24.it. Appuntamento sul canale Youtube di CN24 o sul digitale terrestre: canale 79 per le province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento e canale 84 per i residenti della provincia di Salerno.

"Se davanti alla difesa gioca Lobotka è un conto, se gioca Gilmour un altro e se ci gioca De Bruyne è ancora completamente diverso, lì tagli il campo in un attimo con il gioco in verticale. In base a chi gioca devi provare ad esaltare le caratteristiche di quel calciatore. De Bruyne è straordinariamente bravo e non può giocare sempre, abbiamo Lobotka e Gilmour che sono forti e ci daranno tanto.

L'unico modo per trovare la condizione è giocare, Anguissa ha giocato poco l'anno scorso quindi deve giocare. Lo scorso anno Rrahmani, che è appena tornato da una febbre, è stato tanto tempo fuori per infortunio, dobbiamo essere bravi e fortunati anche per far si che la squadra ottenga risultati nel frattempo che tornano dei giocatori.

Vergara l'abbiamo recuperato ed è a disposizione, parliamo di un esterno che si inserisce tanto e che può fare 7-8 gol a campionato con le caratteristiche che ha. Deve migliorare tanto a livello di tattica e tecnica individuale".