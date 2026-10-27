Harry Kane cita Antonio Conte nel discorso al Pallone d'Oro: il motivo

Harry Kane ha vinto il Pallone d'Oro 2026, ieri sera, nella cerimonia di premiazione a Londra: l'Inghilterra attendeva questo momento da 25 anni, da quando nel 2001 fu Michael Owen ad alzare al cielo il più prestigioso dei trofei per un calciatore.

Pallone d'Oro: Harry Kane cita Antonio Conte

Al Palladium Theatre di Londra, Kane è stato incoronato Pallone d'Oro 2026 davanti a Kylian Mbappé e a Lamine Yamal. Come di consueto, è poi arrivato il discorso a fine cerimonia, in cui ha ringraziato tutti: amici, familiari, compagni e allenatori. Senza dimenticare chi lo ha reso il campione che è ora: tutti i tecnici con cui ha lavorato, tra cui Antonio Conte ai tempi del Tottenham.

Harry Kane vince il Pallone d'Oro 2026

Con non poca emozione, Harry Kane ha ringraziato la famiglia e in particolare la moglie, Katie Goodland, conosciuta sui banchi di scuola: "Finalmente ce l'abbiamo fatta". Poi gli allenatori: nel ringraziare Vincent Kompany, il suo allenatore al Bayern, Kane non ha perso occasione nel condividere questo suo successo nominando anche tutti coloro che ha incrociato lungo il percorso che, come Kompany lo hanno migliorato come giocatore e soprattutto come persona. L'attaccante della Nazionale inglese ha ringraziato così anche Harry Redknapp, Mauricio Pochettino, José Mourinho, Antonio Conte, Gareth Southgate e diversi altri:

"Ognuno di voi ha avuto un ruolo importante nel mio sviluppo, in diverse fasi della mia vita. Senza ognuno di voi, non sarei qui oggi. Quando ti circondi delle persone migliori, degli allenatori migliori, questo ti migliora solo come persona e come giocatore".

Harry Kane, con Antonio Conte alla guida del Tottenham, si era allenato dal novembre 2021: fra i due c'era un'intesa forte, costruita sul rispetto e sulla stima reciproca. Tra l'altro Kane, dopo 7 anni agli Spurs, stava valutando di andare al Manchester City: fu proprio l'ex allenatore del Napoli, Antonio Conte, a fargli cambiare idea e, anche se insieme non vinsero nulla, il Tottenham conquistò uno storico accesso in Champions League all'ultima giornata nella stagione 2021/2022 e in quella successiva Kane segnò la bellezza di 30 gol in Premier League.

Anche dopo l'adddio al Tottenham, Harry Kane difese Conte: "Grande uomo e persona coerente con cui ho avuto un legame fantastico". Dopo la cerimonia, via social, Harry Kane ha sintetizzato il suo trionfo così: "Lavora sodo in silenzio. Lascia che il successo sia il tuo rumore".