Bagni: "Fateci caso, i gol subiti dal Napoli sono tutti dentro e con tanti uomini"

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A per commentare il pareggio contro la Roma e più in generale lo scarso rendimento della squadra allenata da Allegri.

"Io resto dell'idea iniziale, il Napoli è la seconda forza del campionato. Il Napoli dovrebbe essere almeno al posto del Milan, quella classifica lì non mi piace. Poi gioca un ottimo primo tempo anche con la Roma, ma nel secondo fatichi a uscire. Con la Roma e l'Inter te li sei portati troppo dentro, al Venezia invece hai regalato un tempo, ma si è troppo altalenanti. Non esiste

Il Napoli poi a un certo punto tiene la posizione, non accorcia, ma indietreggia e questo non mi piace. Devi essere costretto, non che vai subito lì. Se prendi 17 gol poi non sai farlo. Gli errori singoli li hanno fatti tutti, se poi vedete, non solo Beukema. È un segnale negativo.

Condizione fisica? È un atteggiamento. Pure col Bodo te li sei portati dentro, sempre, ma loro sanno giocare. È un atteggiamento che si ripete contro chiunque. Se vai in vantaggio e difendi è una scelta, cerchi quello perché si ripete contro tutti e mentalmente cerchi quello. Se te li porti dentro... Vedete, i gol presi sono tutti dentro e con tanti uomini”.