Il Pallone d'Oro 2026 ricorda due capolavori di Giuntoli-De Laurentiis

Harry Kane ha vinto il Pallone d'Oro 2026, ieri sera, nella cerimonia di premiazione a Londra: l'Inghilterra attendeva questo momento da 25 anni, da quando nel 2001 fu Michael Owen ad alzare al cielo il più prestigioso dei trofei per un calciatore. Al Palladium Theatre di Londra, Kane è stato incoronato Pallone d'Oro 2026 davanti a Kylian Mbappé e a Lamine Yamal.

Pallone d'Oro 2026: due ex Napoli nella Top 10

Ci sono due ex SSC Napoli nella Top 10 del Pallone d'Oro 2026: Fabian Ruiz (che ha vinto tutto, con PSG e Spagna, e a cui onestamente il decimo posto sta un po' stretto) e Khvicha Kvaratskhelia, protagonista dei successi del Paris Saint-Germain. Che purtroppo è stato penalizzato dall'assenza ai Mondiali della sua Georgia. Avrebbe avuto sicuramente più chances di vittoria in un'annata senza Mondiali. Ma tant'è. Questa la classifica finale:

Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco) Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid) Lamine Yamal (Spagna, FC Barcellona) Rodri (Spagna, Manchester City) Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain) Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain) Erling Haaland (Norvegia, Manchester City) Michael Olise (Francia, Bayern Monaco) Fabián Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain)

Fabian-Kvara: capolavoro Giuntoli-De Laurentiis

Un capolavoro firmato Giuntoli-De Laurentiis: l'ex direttore sportivo del Napoli e il presidente dei partenopei portarono nel calcio che conta i due attuali fenomeni del Paris Saint-Germain per soli 40 milioni di euro in due: lo spagnolo, arrivato dal Real Betis, venne infatti acquistato nell'estate 2018 per 30 milioni di euro, esercitandone la clausola rescissoria presente nel contratto con gli spagnoli; mentre Kvaratskhelia arrivò per soli 10 milioni di euro, sfruttando il periodo post-Covid (il Rubin Kazan perse Kvara perché la Georgia riuscì a far tornare in patria i suoi calciatori presenti in Russia).

Fabian Ruiz col Napoli

Plusvalenze fondamentali (che stanno mancando all'attuale Napoli) per la crescita del club partenopeo: Kvara è stato poi venduto al PSG per oltre 70 milioni di euro mentre Fabian Ruiz fu ceduto per 23 milioni, sempre al Paris Saint-Germain, poiché aveva il contratto in scadenza coi partenopei.