Napoli Basketball in trasferta in Lituania per l'Eurocup, White: "Non possiamo permetterci passi falsi, ecco cosa servirà"
Trasferta europea per il Napoli Basketball che affronta domani, nel match valevole per la quinta giornata del girone C di EuroCup, i lituani del Neptunas Klaipeda. La gara si disputerà alla Svyturio Arena di Klaipeda, con inizio alle ore 18,00.
La squadra di Repesa, dopo la splendida vittoria di Tortona in Campionato, affronta una dura trasferta Europea con l’obiettivo di centrare il quinto successo consecutivo in Eurocup. Gli azzurri, in testa al Gruppo C con 4 vittorie su 4 gare disputate, affrontano il Neptunas che, fino a questo momento, ha vinto 1 partita In Europa a fronte di 3 sconfitte. La formazione lituana, nel campionato Nazionale, è quarta in classifica con 4 vittorie 3 sconfitte. Nell’ultimo turno il Neptunas ha vinto 110-88 con il Siaulai, trascinata dai 21 punti di Drell e 20 di Franke.
Nella squadra baltica gioca Kristupas Zemaitis, lo scorso anno a Napoli, giocando una sola partita a causa di un infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo per il resto del Campionato.
Dichiarazione Jack White:
“Sono molto orgoglioso del gruppo e di come abbiamo iniziato la nostra Eurocup. Non puoi permetterti una giornata negativa in questa competizione, anche il match di mercoledi con il Neptunas non farà eccezione. Dobbiamo continuare ad approcciare ogni partita con la stessa energia, concentrazione e voglia di vincere, con l'obiettivo di mettere insieme 40 minuti del nostro basket. Mi aspetto un altro match di alto livello con l'opportunità di competere per un altra vittoria con la maglia azzurra.”
Sarà possibile seguire la partita in diretta TV su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basketball.
Napoli (4-0), capolista imbattuta del Gruppo C, porta il suo bilancio perfetto sul campo del Neptunas (1-3). La squadra italiana guida la competizione per precisione nel tiro da tre punti (44,4%), con l'ala Zac Seljaas in grande spolvero: la scorsa settimana, nel concitato finale contro il Tofas, ha messo a segno ben sette triple. La difesa sul perimetro sarà fondamentale per il Neptunas, che nel turno precedente ha concesso 104 punti al Buducnost, ma che a sua volta rappresenta una minaccia dalla lunga distanza grazie a Yannick Franke (17 punti di media a partita, con una percentuale del 50% nel tiro da tre). Neptunas e Napoli non si sono mai affrontate in precedenza nella BKT EuroCup.
Il Napoli è in testa tra tutte le squadre per "Synergy Shot Quality" (SSQ), una metrica che calcola il valore atteso di ogni tentativo di tiro basandosi su un modello statistico che sfrutta i dati avanzati raccolti da Synergy su ogni conclusione dal campo nelle partite di EuroCup dell'ultimo decennio. Il concetto di "qualità del tiro" varia da squadra a squadra e, spesso, anche a seconda del quintetto in campo.
Nel match vinto, il Napoli ha raggiunto un SSQ di 1,33 punti per tiro con John Petrucelli e Zac Seljaas sul parquet, realizzando 49 punti su 34 tentativi; quasi la metà dei possessi è nata da situazioni di spot-up o tagli. Questo duo contribuisce a una circolazione di palla eccezionale, che colloca il Napoli tra le quattro squadre in cui oltre il 70% dei canestri dal campo arriva su assist. In questo gruppo figurano anche il reparto offensivo più efficiente della stagione, il La Laguna Tenerife, e le altre due formazioni ancora imbattute nella competizione: Aris Salonicco e Hapoel Midtown Gerusalemme.
Napoli Basketball Serie in corso
John Petrucelli ha segnato almeno 10 punti in otto delle sue ultime nove partite.
Jeffrey Dowtin Jr ha segnato almeno 12 punti in quattro partite consecutive.
Marco Spissu ha registrato una valutazione (PIR) di almeno 12 in quattro delle sue ultime cinque partite.
Jeffrey Dowtin Jr ha registrato una valutazione (PIR) di almeno 12 in quattro partite consecutive.
Andrej Jakimovski ha catturato almeno 5 rimbalzi in sei delle sue ultime sette partite.
John Petrucelli ha segnato almeno un tiro da tre punti in otto delle sue ultime nove partite.
Marco Spissu ha segnato almeno un tiro da tre punti in otto delle sue ultime nove partite.
Marco Spissu ha realizzato più di un tiro da tre punti in quattro delle sue ultime cinque partite.
Zachary Seljaas ha realizzato più di un tiro da tre punti per quattro partite consecutive.
Markel Brown ha segnato almeno un tiro da tre punti per quattro partite consecutive.
Zachary Seljaas ha segnato almeno un tiro da tre punti per quattro partite consecutive. Classifiche stagionali
Zachary Seljaas è decimo per punti segnati, con una media di 17,0 a partita.
Jack White è sesto per rimbalzi, con una media di 7,5 a partita.
Zachary Seljaas è primo per tiri da tre punti realizzati, con una media di 4,0 a partita.
Markel Brown è nono per tiri da tre punti realizzati, con una media di 2,8 a partita.
Marco Spissu è nono per precisione nel tiro da tre punti, con una percentuale del 63,6%.