Cassano: "Allegri va radiato dal calcio italiano, non arriverà nemmeno sesto. ADL fa il fenomeno, dopo i disastri al Bari ora il Napoli"

Antonio Cassano torna a parlare durante il podcast Vivaelfutbol di quello che è accaduto negli ultimi giorni tra Napoli e Roma con il caso Allegri:

"Il Napoli ha la squadra migliore dopo l’Inter in Italia, con la Roma mi è piaciuta la partita perché comunque poteva fare il 3-0 in un paio di occasioni e chiudere la partita. Il problema del Napoli è che fa fa un pressing tanto per o tutti dietro la linea della palla. Il Napoli prende gol da un difensore, la Roma ha dimostrato di voler fare sempre la partita.

Allegri ha parcheggiato Lobotka, non è un giocatore che gli piace. Per me è una follia farlo passare come geniale, è una vergogna. Allegri deve stare attento nelle prossime partite, perché rischia pure di andarsene a casa nella sosta. Per me il Napoli con Allegri non arriva nelle prime quattro e forse nemmeno nelle prime sei.

Allegri è uno di quelli che ha rovinato il calcio italiano, perché ormai la gente pensa solo al risultato giocando alla carlona. Allegri ha fatto il peggior inizio degli ultimi 10 anni del Napoli tirando fuori Lobotka. Spalletti su Lobo ha costruito un Napoli vincente, Xavi giocando contro il Napoli parlava di prendere Lobotka nella sua rosa. Fabregas lo stesso. Lui ha fatto fuori anche Pirlo al Milan. Vuole fregare tutti dicendo che non può fare fuori De Bruyne e per questo lo sposta in quella posizione, la verità è che non apprezza Lobotka.

Devono prendere Allegri e radiarlo se ha detto davvero quelle cose sulla passata stagione sulla Roma e la Champions. Il calcio italiano deve prenderlo e radiarlo dopo che ha fatto disastri le ultime 10 partite dello scorso anno.

De Laurentiis fa il fenomeno, ha la peggior persona del calcio italiano, parla di cambiare il calcio italiano e poi ha preso la peggior persona che esiste nel mondo del calcio italiano. É di una gravità inaudita quello che ha detto, negli ultimi 10 anni il calcio italiano è peggiorato per colpa di gente come lui. Per sei mesi il calcio italiano non dovrebbe più farlo allenare.

Il Napoli ha fatto calcio spettacolo per anni e oggi si ritrova in questa situazione grave, De Laurentiis ci può fare il bordino con la morale del calcio italiano se non dice nulla dopo le parole di Allegri. Ancora a vedere uno che si toglie la giacca sempre allo stesso minuto, fa cinema.

I napoletani non sono stupidi, non si sono mai trovato a 11 punti dopo 8 giornate. De Laurentiis dopo aver fatto disastri al Bari e adesso al Napoli rischia".