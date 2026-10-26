Infortunio Badiashile, l'esito degli esami: lesione di medio grado, i tempi di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - Infortunio contro la Roma, arrivano gli esami strumentali per Benoit Badiashile e l'esito non è certo confortante.

Esami Badiashile: diagnosi e comunicato SSC Napoli

Come annuncia la SSC Napoli, gli esami effettuati da Badiashile hanno evidenziato una lesione di medio grado. Questo il comunicato del club azzurro:

"Benoit Badiashile si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro".

Badiashile in Napoli-Roma

Infortunio Badiashile: i tempi di recupero

Per un calciatore, i tempi di recupero per una lesione distrattiva di medio grado (secondo grado) del retto femorale destro variano mediamente dalle 4 alle 8 settimane (circa 1-2 mesi). Si fermerà per un mese da prime indiscrezioni, da valutarne quindi il suo rientro nelle gare dopo la sosta.

Trattandosi di una lesione parziale ma significativa, le prime settimane richiedono un attento monitoraggio ecografico/risonanza e una fisioterapia progressiva. Nelle prime 1-2 settimane, vi è gestione del dolore e dell'infiammazione (protocollo RICE ove indicato), riposo relativo dai carichi dolorosi ed eventuale utilizzo di ausili se il dolore altera pesantemente la deambulazione.

Poi c'è la fase di riattivazione e rinforzo (dalla 2ª alla 4ª/5ª settimana): questa fase prevede un lavoro di rinforzo isometrico e concentrico in assenza di dolore, mobilità articolare dell'anca e del ginocchio, e ripresa progressiva di una camminata fluida.

Infine, c'è la fase di transizione al campo, con l'introduzione graduale della corsa lineare a intensità crescente, cambi di direzione a bassa velocità, gesti tecnici specifici (passaggi, controlli) e infine tiri in porta progressivi fino al massimo carico esplosivo.