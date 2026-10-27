Verso Monza-Napoli, il report del club azzurro: i dettagli dell'allenamento della vigilia

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie Serie A verso Monza-Napoli: arriva il report dell'allenamento di oggi della squadra di Allegri

Ultime news Serie A"Meno uno a Monza-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Juric. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico", questo scrive il report della SSC Napoli in merito all'allenamento odierno.

Maggiori informazioni arriveranno a breve: alle ore 14 c'è la conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Monza-Napoli.

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