Verso Monza-Napoli, il report del club azzurro: i dettagli dell'allenamento della vigilia
Notizie 13:45
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Ultime notizie Serie A verso Monza-Napoli: arriva il report dell'allenamento di oggi della squadra di Allegri
Ultime news Serie A - "Meno uno a Monza-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Juric. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico", questo scrive il report della SSC Napoli in merito all'allenamento odierno.
Maggiori informazioni arriveranno a breve: alle ore 14 c'è la conferenza stampa di Allegri alla vigilia di Monza-Napoli.
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google