Sparnelli: "Vogliono eliminare il Napoli dal calcio che conta: faccio due nomi"
Le Interviste 19:45
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Il giornalista Massimo Sparnelli ha commentato le ultime vicende sul calcio Napoli con un video sui social. Queste le sue dichiarazioni:
"Vogliono eliminare il Napoli dal calcio che conta, stiamo assistendo a un attacco frontale nei riguardi degli azzurri. In tanti attaccano Allegri, ma attaccando l'allenatore, se la prendono con il Napoli, la nostra squadra del cuore. Gente come Cassano e Adani denigra ogni giorno il mister. Ci rendiamo conto? Uno come Cassano che tra le altre cose preferisce Messi a Maradona".
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