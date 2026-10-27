CdM, Zambardino attacca: "Piazza ignorante, non connette col buonsenso! La stagione è andata a donne di facili costumi"

Ultime notizie SSC Napoli - Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, analizza la situazione attuale della SSC Napoli sulle colonne dell’edizione odierna del quotidiano.

"Una piazza ignorante, che vede solo il calcio e non riesce a fare nemmeno le connessioni col buon senso, sta massacrando Beukema. Facciamo umilmente notare che nelle vicinanze c’erano altri sette giocatori in maglia azzurra che non hanno ritenuto loro compito ostacolare Balerdi.

In generale quando si mette qualcuno alla berlina, c’è sempre il vero colpevole che la sta facendo franca. Sentite a noi: godiamoci questo Napoli un po’ spuma e un po’ no, e quello che viene viene. Tanto, la stagione presente, come diceva Gianni Brera, “è andata a donne di facili costumi”.