Auriemma: "Il Napoli ha sbagliato a comprare Hojlund! Fu Conte ad insistere, ADL voleva una scappatoia"

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato ai microfoni di Tele A lo scarso rendimento di Rasmus Hojlund in termini realizzativi.

"Il Napoli ha un problema, oltre che in difesa, anche in attacco. Quest'anno non c'è più Lukaku e Hojlund è fermo a quota 2 gol e zero assist. Spiegatemi voi il Napoli come può supplire a questa carenza.

Fu Antonio Conte ad insistere affinché il Napoli prendesse Hojlund alle condizioni imposte dal Manchester United. Il Napoli aveva provato a fare un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, perché De Laurentiis voleva una scappatoia qualora Hojlund non avesse funzionato come sperato, visto che costava 50 milioni di euro.

Con quei soldi si potevano acquistare attaccanti che di gol ne segnano eccome. È stato concettualmente sbagliato andare a comprare un calciatore solo perché giocava nel Manchester".