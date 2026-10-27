Monza-Napoli: il pronostico di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni
Serie A 18:15
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Ultime notizie Serie A - Come di consueto, a Deejay Football Club, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno azzardato i loro pronostici per il prossimo turno di Serie A, per la 9ª giornata di campionato. Si gioca Monza-Napoli e i due giornalisti sono ottimisti: la squadra di Allegri vincerà.
Ecco tutti i pronostici per il turno infrasettimanale:
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