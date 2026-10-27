C'è una notizia positiva che riguarda Amir Rrahmani in vista del Monza

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il match di sabato i calciatori del Napoli sono tornati ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, mercoledì alle 20:45 al Brianteo contro il Monza. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico.

La notizia positiva riguarda Amir Rrahmani, però, perchè il difensore kosovaro ha recuperato dallo stato influenzale che gli ha fatto saltare la sfida con la Roma e nell’allenamento di ieri il giocatore ha lavorato regolarmente insieme al resto dei compagni.

Tuttavia si sono aggiunti due infortuni:

Benoit Badiashile si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro. Nel corso dei minuti finali del match contro la Roma Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

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