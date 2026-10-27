Progetto MSC Napoli, De Laurentiis incontra Aponte. Il Roma: al centro della discussione c'è un dettaglio strategico
Ultime notizie SSC Napoli - Ore importanti per il futuro del Napoli. Come scrive l'edizione odierna de Il Roma, Aurelio De Laurentiis incontrerà a Ginevra Gianluigi Aponte e la sua famiglia, proprietaria del gruppo MSC, in un confronto che potrebbe riguardare alcuni dei progetti strategici più importanti del club azzurro.
"Al centro della discussione ci sarebbe il nuovo stadio che De Laurentiis vorrebbe realizzare nell’area della Kuwait Petroleum. Il progetto, dal valore superiore ai 600 milioni di euro, potrebbe vedere un coinvolgimento diretto del gruppo MSC, andando oltre la semplice concessione dei naming rights per un’eventuale MSC Arena o MSC Stadium. Ma il confronto potrebbe riguardare anche il nuovo centro sportivo del Napoli, con Qualiano indicata da tempo come una delle aree principali sulle quali il club sta lavorando"