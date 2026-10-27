Formazioni ufficiali Sassuolo-Lazio: le scelte di Aquilani e Gattuso

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Formazioni Sassuolo-Lazio Serie A. Le scelte di Aquilani e Gattuso per la prossima partita di campionato di Serie A. Formazioni ufficiali Sassuolo-Lazio, si scende in campo con il prossimo turno di Serie A

Formazioni Sassuolo-Lazio Serie A. Le scelte di Aquilani e Gattuso per la prossima partita di campionato di Serie A. Formazioni ufficiali Sassuolo-Lazio, si scende in campo con il prossimo turno di Serie A.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Lazio

Formazioni ufficiali Sassuolo Lazio, le scelte dei due allenatori:

  • SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Odenthal, Caleta Car, Doig; Thorstvedt, Lipani, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.

  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

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