Formazioni ufficiali Sassuolo-Lazio: le scelte di Aquilani e Gattuso
Formazioni 17:10
Gattuso
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Formazioni Sassuolo-Lazio Serie A. Le scelte di Aquilani e Gattuso per la prossima partita di campionato di Serie A. Formazioni ufficiali Sassuolo-Lazio, si scende in campo con il prossimo turno di Serie A
Formazioni Sassuolo-Lazio Serie A. Le scelte di Aquilani e Gattuso per la prossima partita di campionato di Serie A. Formazioni ufficiali Sassuolo-Lazio, si scende in campo con il prossimo turno di Serie A.
Formazioni ufficiali Sassuolo-Lazio
Formazioni ufficiali Sassuolo Lazio, le scelte dei due allenatori:
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Odenthal, Caleta Car, Doig; Thorstvedt, Lipani, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
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