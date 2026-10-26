Napoli Legends a Pozzuoli, la passeggiata per gli sfollati dalle 11 | DIRETTA VIDEO

Ultime notizie Napoli - Ci sono città che dopo un terremoto contano le crepe sui muri e città che devono contare le crepe nell’anima. A Pozzuoli, a distanza di settimane dalla violenta scossa del 31 luglio, sono ancora migliaia le persone che aspettano di poter tornare nella propria casa. I numeri raccontano la gravità dell’emergenza: a inizio settembre si contavano 4.217 cittadini puteolani sfollati, con centinaia di famiglie alle prese con una quotidianità sospesa. Ma c'è un dato che nessuna statistica riesce a quantificare: quello delle notti trascorse lontano dalla propria stanza, dei bambini che chiedono quando potranno fare ritorno a casa e degli anziani che hanno visto sgretolarsi le certezze di una vita. È davanti a questa ferita aperto che la Napoli Legends ha deciso di metterci la faccia, le gambe e soprattutto il cuore.

La passeggiata delle Napoli Legends per Pozzuoli

«Noi non vi lasciamo soli». Oggi 26 ottobre, alle ore 11, prenderà il via una passeggiata di solidarietà per le vie di Pozzuoli. Un percorso di circa 2,5 chilometri — da via Terracciano a via Artiaco, passando per piazza Capomazza e via Campi Flegrei — nel cuore delle zone maggiormente colpite dal sisma. Non si tratterà di una passerella, di una semplice manifestazione o di una fotografia da pubblicare sui social, ma di una presenza concreta. La presenza di chi vuole urlare alle famiglie costrette fuori dalle proprie abitazioni che la loro tragedia non è diventata invisibile e che Pozzuoli non è una notizia del giorno dopo. Dietro ogni ordinanza di sgombero c'è una famiglia; dietro ogni edificio inagibile c'è una storia; dietro ogni valigia preparata in fretta c'è una vita interrotta.

CalcioNapoli24 sarà presente con la diretta in tv, canale 79 del digitale terrestre, nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, e sul canale 84 del digitale terrestre, nella provincia di Salerno, su Youtube (CN24) e in streaming sul sito www.calcionapoli24.tv, dalle ore 10:30.

Tra i like arrivati alla storia lanciata dalle Napoli Legends ci sono quelli di artisti e personaggi di primo piano come Emma e di campionesse dello sport come la campionessa italiana di tennis e vincitrice del Roland Garros Francesca Schiavone e dell'azzurra di volley Maurizia Cacciatori. Ma è soprattutto la lunga lista delle ricondivisioni a raccontare la forza di questo appello: tra coloro che hanno rilanciato il messaggio ci sono la cantante Dolcenera, gli attori Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Giuseppe Zeno e Ivan Castiglione, la top model brasiliana Cristina Mendoca, la campionessa Francesca Lollobrigida leggenda del pattinaggio di velocità sul ghiaccio vincitrice di due medaglie d'oro alle ultime Olimpiadi di Milano-Cortina, la campionessa olimpica di canottaggio Valentina Rodini, medaglia d’oro a Tokyo, Gianluigi Lembo titolare della taverna di Capri Anema e Core e tantissimi altri volti noti.