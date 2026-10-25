Tuttosport - Una frase ha sintetizzato al massimo il leitmotiv dell’intera carriera di Allegri ieri in conferenza

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Il quotidiano si sofferma su una frase di Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Roma

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma su una frase rilasciata ieri da Allegri in conferenza stampa alla viglia di Napoli-Roma. Per il quotidiano, racchiude tutta l'essenza calcistica dell'allenatore del Napoli.

Napoli-Roma, Allegri: "L'obiettivo è il risultato"

Ecco cosa si legge su Tuttosport sulle parole di Allegri ieri in conferenza:

"«Sì, l’obiettivo è il risultato», una frase che sintetizza al massimo il leitmotiv dell’intera carriera di Allegri. È proprio questo l’elemento, però, mancato al suo Napoli, attualmente nono in classifica con 10 punti raccolti nelle prime sette giornate. Oggi contro la Roma, i partenopei cercano la continuità, oltre ai tre punti da conquistare contro un’avversaria per un posto nella prossima Champions".

 
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