Tuttosport - Una frase ha sintetizzato al massimo il leitmotiv dell’intera carriera di Allegri ieri in conferenza
Rassegna Stampa 02:00
Massimiliano Allegri
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Il quotidiano si sofferma su una frase di Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli Roma
Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma su una frase rilasciata ieri da Allegri in conferenza stampa alla viglia di Napoli-Roma. Per il quotidiano, racchiude tutta l'essenza calcistica dell'allenatore del Napoli.
Napoli-Roma, Allegri: "L'obiettivo è il risultato"
Ecco cosa si legge su Tuttosport sulle parole di Allegri ieri in conferenza:
"«Sì, l’obiettivo è il risultato», una frase che sintetizza al massimo il leitmotiv dell’intera carriera di Allegri. È proprio questo l’elemento, però, mancato al suo Napoli, attualmente nono in classifica con 10 punti raccolti nelle prime sette giornate. Oggi contro la Roma, i partenopei cercano la continuità, oltre ai tre punti da conquistare contro un’avversaria per un posto nella prossima Champions".
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google