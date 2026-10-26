"Nessuna scintila, che non ci sia più Politano appare evidente subito". Voti e pagelle Giovane
Rassegna Stampa 06:00
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Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata valutata la prestazione del giocatore del Napoli Giovane in Napoli-Roma? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.
- Gazzetta dello Sport 5,5 Stavolta il suo ingresso non sposta. Nessuna scintilla, anzi anche un paio di brutte palle perse in uscita, forzando la giocata in dribbling.
- Il Mattino 5,5: che non ci sia più Politano da quel lato appare evidente subito.
- Repubblica 5,5 stavolta entra male
- Corriere dello Sport 6 Un compito per nulla facile il suo: fare il terzino mentre i compagni rinculavano.
- Tuttosport 5 Gestione del pallone quantomeno rivedibile in alcuni momenti chiave.
- Corriere della Sera 6
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