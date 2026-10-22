Pozzuoli, lunedì marcia di solidarietà delle Napoli Legends per gli sfollati del sisma: diretta su CalcioNapoli24tv

Pozzuoli si prepara a vivere un momento di profonda vicinanza e partecipazione a sostegno delle famiglie colpite dal terremoto che il 31 luglio 2026 ha scosso il territorio. Per dare voce a quanti si trovano ancora lontano dalla propria casa e dai propri ricordi, è stata organizzata una marcia solidale che vedrà la partecipazione in prima linea di una folta rappresentanza delle Napoli Legends.

Napoli Legends per Pozzuoli

Terremoto Pozzuoli, corteo Napoli Legends per gli sfollati

L'evento si terrà il 26 ottobre 2026 alle ore 11:00. CalcioNapoli24 lo trasmetterà integrale in diretta sul canale 79 del digitale terrestre su Napoli, Caserta, Avellino e Benvento, 84 su Salerno e in contemporanea su Youtube. Tanti contenuti verranno diffusi anche attraverso le piattaforme social Facebook, Instagram e Tik Tok. Si tratta di un percorso pedonale di circa 2,5 km che prenderà il via da Via Terracciano, attraversando Via Artiaco, Piazza Capomazza e giungendo in Via Campi Flegrei, snodandosi direttamente nel cuore delle zone più colpite dal sisma per portare calore e presenza concreta ai cittadini.

L'iniziativa ha sollevato una straordinaria catena di solidarietà non solo sul territorio, ma anche sui social network, dove la locandina delle Napoli Legends è stata condivisa, ripostata e supportata con "like" da tantissime personalità del panorama culturale e sportivo.

Cinema e TV: Hanno rilanciato il messaggio attori del calibro di Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Giuseppe Zeno, Ivan Castiglione e Cristiana Dell'Anna.

Hanno rilanciato il messaggio attori del calibro di Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Giuseppe Zeno, Ivan Castiglione e Cristiana Dell'Anna. Musica : La vicinanza alla causa è arrivata da cantanti note come Emma Marrone, Angelina Mango e Dolcenera anche attraverso like e repost dell'iniziativa, insieme alle giovani promesse di X Factor Patrizia Napolano, Alex Fontana e Matilde G.

: La vicinanza alla causa è arrivata da cantanti note come anche attraverso like e repost dell'iniziativa, insieme alle giovani promesse di X Factor Patrizia Napolano, Alex Fontana e Matilde G. Sport italiano : Hanno espresso il proprio sostegno grandi icone dello sport come Francesca Schiavone (vincitrice del Roland Garros e della Coppa Davis di tennis), Valentina Rodini (medaglia d'oro nel canottaggio a Tokyo 2020), Francesca Lollobrigida (doppia medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina) e Maurizia Cacciatori (tre Champions League vinte, campionessa del mondo e medaglia d'oro di pallavolo).

: Hanno espresso il proprio sostegno grandi icone dello sport come (vincitrice del Roland Garros e della Coppa Davis di tennis), (medaglia d'oro nel canottaggio a Tokyo 2020), (doppia medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina) e (tre Champions League vinte, campionessa del mondo e medaglia d'oro di pallavolo). Moda e Spettacolo: Tra i tanti volti che hanno diffuso l'iniziativa si evidenzia anche la partecipazione della top model Cristina Mendonca, oltre a numerosi altri personaggi dello spettacolo.

Oltre alla partecipazione alla camminata, è possibile sostenere le famiglie in emergenza attraverso una donazione diretta destinata alla Caritas Diocesana di Pozzuoli:

IBAN: IT56O0306909606100000108496, Intestatario: Diocesi di Pozzuoli - Caritas Diocesana di Pozzuoli