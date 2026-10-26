Riecco Anguissa, mancava al Napoli: ecco da quanto tempo non segnava in azzurro!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino commenta così la prestazione di Frank Anguissa:

"E nel sorriso a metà del Napoli contro la Roma c'è anche il volto di Zambo Anguissa che aveva stappato la partita con una rovesciata bellissima. «Ho visto la palla e l'ho presa bene. Alla fine è andata dentro. Non volevo metterla all'angolino, ma per fortuna è andata lì. Fare gol sempre bello ma quando c'è il risultato è meglio», racconta a metà tra il sorpreso per la prodezza e la delusione per il pareggio Anguissa. [...] Non segnava con la maglia del Napoli da un anno (era il 28 ottobre 2025 contro il Lecce) e soprattutto non si vedeva in campo da un mese. Contro il Bodo aveva dimostrato di stare meglio, ieri è arrivata la conferma definitiva. «Posso ancora migliorare dal punto di vista fisico e sono contento di essere tornato in campo», ha aggiunto Anguissa. «Sto tornando ai miei livelli e spero di poter aiutare la squadra perché sappiamo che c'è da guadagnare punti e lo stiamo facendo». Per farlo servirà il miglior Anguissa, che con i suoi muscoli e la sua grande attenzione tattica è un equilibratore fondamentale in mezzo al campo. «De Bruyne, Gilmour o Lobotka come compagno da avere accanto? Sono tutti bravi giocatori e per me non cambia nulla», conclude il mediano che adesso dovrà ricaricare le batterie in vista del turno infrasettimanale. Mercoledì si torna in campo e si gioca a Monza".