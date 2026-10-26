Valdifiori: "Mia figlia mandava messaggi a Higuain ed era innamorata di Hamsik: Marek le regalò una tartarughina! Sarri? Ricordo cosa ci siamo detti quando me ne andai da Napoli"

Ultime notizie SSC Napoli - Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, parla alla Gazzetta dello Sport.

Sarri è stato l’allenatore che, a Empoli, ha influenzato di più la sua carriera in positivo. A Napoli in negativo?

«Ricordo cosa ci siamo detti quando me ne andai: “Mi aspettavo più dialogo, fra me e te”. E lui: “Ti vedevo cupo, ti avrei voluto più intraprendente”. Ma la verità è che quell’anno mi “fregò” Jorginho: la squadra era un orologio, come poteva toglierlo?».

Altro rimpianto: poteva andarsene con uno scudetto.

«Ci avevamo fatto la bocca, ma il rammarico è arrivato dopo: quando ho visto le feste degli anni successivi».

Almeno Higuain festeggiò: 36 gol in 35 partite.