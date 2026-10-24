Napoli-Roma: tutti i commenti dei giornalisti più autorevoli

Napoli-Roma si conclude, l'8ª giornata di Serie A Enilive e adesso spuntano fuori i primi commenti dopo la sfida di oggi pomeriggio. La settima sfida della SSC Napoli di Massimiliano Allegri è appena conclusa; CalcioNapoli24 vi propone i commenti a caldo dei giornalisti più autorevoli.

Napoli-Roma: i commenti sui social dopo la partita

Questi i commenti sui social dopo Napoli-Roma:

Questo il tweet dell'ex giornalista RAI, Enrico Varriale:

Una partita incredibile al Maradona finisce pari e sono di @sscnapoli i rimpianti maggiori. Per 70 minuti la squadra di #Allegri controlla la partita, va meritatamente sotto 2-0 e fallisce diverse occasioni per chiuderla definitivamente. Poi a #Badiashile infortunato subentra #Beukema e commette un errore che consente a #Soule il gol del 2-1. @OfficialASRoma trova il pari in mischia con #Balerdi ma nel momento migliore dei giallorossi un immenso #McTominay firma il 3-2 a sette minuti dal termine Sembra fatta per gli azzurri ma ancora Balerdi, dopo un colpo inferto a Beukema realizza il 3-3. #Colombo e il VAR non intervengono e anzi l'arbitro espelle #Allegri, nervosissimo anche nel dopo gara, non senza ragione per una grande occasione persa dalla sua squadra.

Questo il tweet del direttore de 'La Ragione', Fulvio Giuliani:

Partita bellissima, divertente, un #McTominay sontuoso e… una mentalità suicida, che ti porta due volte a difendere ai 16 metri. Purtroppo, #Allegri è questo: anche intuizioni importanti (#DeBruyne arretrato), ma poi tutto si riduce al corto muso, al blocco basso, alle barricate alla speraindio. Alla fine inutilissimo punto.

Questo il tweet del collega RAI, Antonello Perillo:

Una rovesciata da antologia del calcio è l’immagine più bella di una sfida ricca di emozioni, ma alla fine avara di soddisfazione per gli azzurri. I tre punti, che sembrava o a portata di mano, si sarebbero rivelati d’oro per il #Napoli, che avrebbe visto avvicinarsi la zona Europa, ma un contestatissimo gol giallorosso nel finale ha inchiodato il risultato sul pareggio. Peccato davvero, perché il Napoli a tratti ha fatto vedere un bel calcio, trascinato da #DeBruyne e Scott #McTominay. Bravissimo anche il generoso e ispirato #Politano. Nota di merito, soprattutto per lo splendido gol iniziale, per Zambo #Anguissa. Come sta accadendo spesso in questa stagione, gli azzurri hanno pagato però a caro prezzo alcune indecisioni difensive. #Allegri dovrà continuare a lavorare sopratutto su questo aspetto.

Questo il tweet del collega di Radio1Station, Luca Cerchione:

Un pareggio che sa di sconfitta per come è maturato, dopo una gara dominata. Il Napoli deve prendersela solo con sé stesso e, di certo, dopo aver subito tre reti potrebbe sembrare ingeneroso parlare dei singoli: ma non è un caso che in almeno due ci sia lo zampino del subentrato Beukema. Con buona pace di chi ancora esalta la precedente gestione.

Questo il tweet del collega di Radio Napoli Centrale, Marco Giordano:

Note post Napoli-Roma: 1. Chiedete scusa a Politano, ma subito ed abbassando la testa 2. Il grande tema in casa Napoli è quello della tenuta: perché se durasse di più, il Napoli potrebbe lottare per qualsiasi obiettivo: invece, manca la gamba e gli scontri di alto profilo non si vincono mai 3. La Roma, nella sua peggior giornata, si prende un punto meritato: può giocarcela con l’Inter fino alla fine 4. Si apre un tema Hojlund: non segna da quasi due mesi.

Questo il tweet del giornalista Giovanni Capuano:

?Allegri furibondo con il quarto ufficiale Sacchi dopo l'espulsione decisa da Colombo. Proteste #Napoli per un contatto in apertura dell'azione del 3-3 della #Roma. Idea? Troppo poco per annullare tutto.

Questo il tweet del collega de Il Roma, Giovanni Scotto:

Un pareggio brutto per il #Napoli, che contro la #Roma gioca 70 minuti straordinari ma non riesce a vincere. Partita spettacolare per i neutrali, dura da digerire per i tifosi azzurri. C'è qualcosa che non va: squadra fragile e che non può aggrapparsi solo a un super #McTominay

Questo il tweet della giornalista Jolanda De Rienzo:

Napoli e Roma si dividono i punti e i tempi di gioco: il primo del Napoli il secondo della Roma. Gasp indovina i cambi, Allegri cambia troppo tardi perché gli azzurri faticano quando difendono e si abbassano…ma chiediamoci “chi aveva in panchina?”. Pensate a Beukema

Questo il tweet del giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri:

Partita meravigliosa. Incredibilmente il Napoli regala un #NapoliRoma che comandava con merito, nel gioco ancor prima che nel doppio vantaggio. La Roma dimostra di nuovo uno spirito speciale, e di essere sempre pericolosa a differenza degli altri. Finisce 7 occasioni per parte I pareggi ottenuti in condizioni avverse contro Como e Napoli dimostrano che la Roma non è l’anti-Inter, ma forse proprio la favorita per lo scudetto

Questo il tweet del noto opinionista, Massimo Caputi:

Che partita #NapoliRoma ! 3 a 3 dai tanti volti con entrambe le squadre che possono recriminare. Il #Napoli per non aver gestito per due volte il vantaggio, la #Roma per essere stata poco lucida fino al 2-0. #Politano #McTominay #Soule e #Belardi i migliori in c

Questo il commento del giornalista della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa:

Napoli e Roma si rincorrono per un 3-3 senza esclusione di colpi. Le doppiette di McTominay e Balerdi fanno la differenza. Allegri espulso nel finale.

Questo il commento dell'opinionista Mediaset, Fabrizio Biasin:

Sei gol, una valanga di emozioni, squadre che si sono affrontate a viso apertissimo. Napoli-Roma 3-3: partita bellissima in una Serie A che non sarà più “il campionato più bello del mondo” (cit.) ma quest’anno sta regalando davvero tanto spettacolo

Questo il commento dello storico telecronista Mediaset, Bruno Longhi:

Roboante e spettacolare 3-3 bel big match del #Maradona tra @sscnapoli e @OfficialASRoma : la squadra di Allegri, lanciata dalle prodezze di #Anguissa e #McTominay (2), ha il grande rammarico di non aver chiuso la gara ( possibile 3-0 di Politano) ma anche di aver preso i due gol della prima rimonta a difesa schierata. Quella di #Gasperini di avere accarezzato l’idea di poter vincere dopo il 2-2 quando il Napoli era chiaramente in affanno. #Soule in grande spolvero, Balerdi si inventa goleador . Due partite all’interno della stessa partita che hanno confermato le credenziali della Roma e la crescita evidente del Napoli.

Questo il commento del collega di Radio Marte, Dario Sarnataro:

Dura da digerire. Perché il miglior #Napoli della stagione non riesce a vincere la gara della possibile svolta in campionato. Spreca tutto facendosi rimontare due volte. Anche perché avrebbe tutto sommato meritato di vincere. Ma se sbagli dietro e non segni davanti in contropiede… La tenuta della squadra, quasi a novembre, è ancora di soli 60’, troppo poco. In difesa si balla ancora troppo: uscito #Badiashile è tornato il panico, anche per quel blocco basso che porta sempre, dico sempre, al gol degli avversari (il Napoli non sa difendere in area, in quale altro modo devo dirlo?). Senza anche #Rrhamani e con lo sciagurato #Beukema (colpevole su due gol) è stata scarsa l’opposizione alla #Roma, che resta squadra forte, intensa e di carattere. L’intensità, le geometrie, la pressione provata più del solito e le marcature aggressive avevano determinato il primo tempo meritatamente in vantaggio (ma con 3 grandi occasioni fallite e altre 2 ottime e il palo di #Cristante e l’occasione di #Malen per i giallorossi). Nel secondo #McTominay mette le cose in chiaro ma poi il #Napoli cala vistosamente (con i due totem #DeBruyne e #Anguissa in chiara riserva, ma i cambi prima no?) e si fa rimontare anche in virtù degli errori difensivi. Il 3-2 di #Mct doveva e poteva essere difeso meglio, con i cambi che hanno dato poco, #Spinazzola a parte. Il convulso finale, falletto su #Beukema e rosso ad #Allegri (ah quanto sono lontane le impunità in altre squadre…) compresi, amplificano i rimpianti per una vittoria fallita anche per gli errori clamorosi di #Lang e #Politano (però tra i migliori) sottoporta. Top: McTominay, Anguissa, De Bruyne Flop: Beukema, Lang, Olivera p.s.: sin qui il #Napoli ha perso 7 punti subendo rimonte. In cinque giorni 4 gol di #McTominay ma anche 7 reti segnate senza neanche un gol

Questo il commento del collega di Vikonos, Francesco Marciano: