Nicola Berti svela: "Ero stato venduto al Napoli di Maradona nell'88! Ma puntai i piedi, l'Inter..."

Ultime notizie Serie A - L'ex centrocampista di Inter e Fiorentina, Nicola Berti ha rilasciato una lunga intervista all'edizione odierna di Repubblica, in vista della sfida fra le sue ex squadre. Ma nel corso della chiacchierata, ha raccontato anche un retroscena che riguarda il Napoli:

Nel 1988 lei rischiò di giocare anche con Maradona al Napoli.

«Era praticamente fatta, la Fiorentina aveva già l'accordo con Ferlaino, ma io puntai i piedi. L'Inter era una squadra in costruzione e io decisi di aspettare la chiamata. Chissà che casini avremmo combinato in giro per Napoli insieme a Maradona. Per lui non sarebbe stato un problema, vista la sua classe, ma a me toccava correre».

Dopo Inter-Fiorentina ci sarà la trasferta a Venezia. La squadra di Davide Nicola ha appena battuto il Napoli: l'Inter deve preoccuparsi?

«L'Inter non deve preoccuparsi mai! Pensando a Venezia, mi viene in mente una partita di Coppa Italia, nell'agosto del 1995. Roberto Carlos segnò un gol assurdo, dei suoi. Dopo tanti anni, non riesco ancora a credere che Hodgson non lo volle tenere all'Inter. Che grande campione che era».