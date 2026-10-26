Anche il Napoli potrebbe essere multato per le parole di Allegri! Il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - «L’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io con il Milan». Uno sfogo, quello dell'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri, rivolto alla Roma ma che nei fatti chiama in causa la classe arbitrale come scrive Tuttosport.

Discorso diverso per le parole pronunciate in sala stampa e soprattutto fuori, compreso lo sfogo incriminato: Chiné attenderà il giudice sportivo e, se quella parte non dovesse essere affrontata, valuterà l’apertura di un fascicolo.

"Sul piano delle sanzioni, per l’espulsione Allegri dovrebbe ricevere una giornata di squalifica, a meno che nel referto arbitrale o nei rapporti degli ispettori federali non siano state annotate espressioni ingiuriose o gravemente irriguardose nei confronti degli arbitri. In quel caso, l’articolo 36 del Codice di Giustizia Sportiva prevede per tecnici e calciatori una squalifica minima di 4 turni, con possibili attenuanti".

La dichiarazione sullo scorso campionato, invece, potrebbe rientrare nel campo di applicazione dell’art. 23 del Cgs "ove ritenuta lesiva e capace di mettere in dubbio la regolarità del campionato o l’imparzialità degli ufficiali di gara. La sanzione prevista è un’ammenda da 2.500 a 50.000 euro, di cui potrebbe rispondere anche il Napoli, con una multa pari a quella inflitta ad Allegri, anche perché al momento il club non si è dissociato. In teoria - l’art. 23 richiama l’art. 9 -, sarebbero possibili sanzioni più pesanti, per esempio la squalifica a tempo determinato, ma non è detto che quelle frasi rientrino nei «casi più gravi» citati dall’articolo".