Centro sportivo Napoli a Qualiano, Repubblica: firma nelle prossime ore! ADL ha un obiettivo entro gennaio

Ultime notizie SSC Napoli - Tema centro sportivo fortemente in piedi in queste ore: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta accelerando per mettere in piedi il cantiere in tempi stretti.

La zona scelta per il nuovo centro sportivo del Napoli è quella di Qualiano, l'edizione oggi in edicola di Repubblica scrive:

"Fuori dal campo invece continua a fare notizia Aurelio De Laurentiis, che è pronto a firmare nelle prossime ore il preliminare d'acquisto dei terreni di Qualiano, dove secondo i suoi piani entro il mese di gennaio dovrebbe aprire finalmente il cantiere del nuovo centro sportivo di proprietà del club. L'operazione sembra infatti in dirittura d'arrivo e questa volta è quindi improbabile che ci siano dei contrattempi in extremis".