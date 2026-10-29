Spalletti a rischio esonero? Repubblica: Conte verso il 'no', spuntano due allenatori nel mirino della Juve

Ultime notizie Serie A - Dopo la dura sconfitta a Genova, in Genoa-Juventus 2-0, la panchina di Luciano Spalletti è in bilico. E domenica c'è Juve-Napoli a Torino. Ma nelle ultime ore, la dirigenza bianconera starebbe facendo delle riflessioni sul futuro della panchina.

Esonero Spalletti? La Juventus pensa a tre sostituti

Come scrive l'edizione odierna di Repubblica, sebbene la dirigenza bianconera vorrebbe tenere Spalletti, l'esonero non è da scartare e sono tre i nomi degli allenatori a cui sta pensando la Juventus:

"Spalletti, in giacchetta nonostante la gelida tramontana che sferzava Marassi, passeggiava sconsolato davanti alla sua panchina con le mani in tasca, prigioniero di pensieri che non è difficile immaginare. Più complicato cogliere invece quelli della dirigenza, che Lucio vorrebbe tenerlo ma intanto ha aggiornato il listino dei possibili salvagente: oltre a Pioli e Conte (che preferirebbe il Manchester, per dire di com'è messa la Juve), si pensa anche a Deschamps. La Juve è stata sballottata senza pietà, travolta dalla carica agonistica del Genoa, dal tamburellante pulsare di Marassi".