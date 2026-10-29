"Si prende l'esordio con voglia e cattiveria". Debutto positivo per Marianucci: voti e pagelle

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Ultime notizie calcio Napoli - Debutto stagionale positivo per Luca Marianucci. L'ex Empoli e Torino ieri ha preso il posto dell'infortunato Rrahmani nel secondo tempo della gara con il Monza. Di seguito voti e pagelle.

Monza Napoli 1-4, voti e pagelle Marianucci

Corriere dello Sport 6 Esordio felice in stagione con Allegri. Con personalità.
 
Il Mattino 6 Entra in corsa, si prende l'esordio con voglia e cattiveria, provando a non perdere mai il tempo giusto.
 
Gazzetta dello Sport 6 Debutto sereno eppure non era semplice. Però il suo inserimento ridà stabilità alla difesa, prima in affanno.
 
Tuttosport 6 Prima presenza stagionale per lui senza sbavature. 
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