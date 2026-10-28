Retroscena Napoli: perché il club ha rinunciato al ricorso per Allegri

Ultime notizie calcio Napoli - Perché c'è stato il dietrofront del Napoli sul ricorso contro la squalifica per due giornate di Allegri? Ieri l'allenatore ha preannunciato in conferenza questa scelta motivandola con una battuta. L'edizione odierna di Tuttosport svela i motivi che avrebbero spinto il club di De Laurentiis alla rinuncia del ricorso.

Squalifica Allegri per due giornate: perché il Napoli non ha fatto ricorso

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport che spiega perché il Napoli ha scelto di non presentare più ricorso d'urgenza contro la squalifica di due giornate dell'allenatore Massimiliano Allegri:

"«Ho deciso di rinunciare al ricorso», annuncio comunicato dal diretto interessato, Max Allegri, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Monza-Napoli in programma stasera. Il tecnico degli azzurri non sarà in panchina al Brianteo e dovrà saltare pure la sfida da ex domenica in casa della Juve. A bocce ferme è probabile che il club abbia valutato il rischio di vedersi respinto il ricorso: parole e tensioni divampate nello spogliatoio contro la Roma sono state pesanti".