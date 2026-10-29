Chiariello: "Tre buone e tre brutte notizie da Monza-Napoli! Allegri può dare la spallata definitiva a Spalletti"

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo l'editoriale di Umberto Chiariello a Campania Sport ai microfoni di Canale 21, nel post-partita di Monza-Napoli:

"Partiamo dalle brutte notizie. Il Napoli perde un altro dei suoi protagonisti più importanti: Stanislav Lobotka. Un infortunio dopo un quarto d'ora di gioco che può essere grave. Non sappiamo ad ora quali saranno le conseguenze dell'infortunio, ma certamente uscito dopo un quarto d'ora potrebbe averne per un bel po' di tempo e la sfortuna si accanisce sugli azzurri, ma è proprio questo calcio che brucia ogni tre giorni, porta infortuni continui.

La seconda cosa negativa è che il Napoli in questo momento ha un problema enorme in un altro dei suoi leader, Amir Rrahmani. Non sta in piedi, l'ha rimesso in campo a tutta forza Massimiliano Allegri, ma è stato inguardabile nel primo tempo, al punto che nell'intervallo, avendo già bruciato uno slot con Gilmour al posto di Lobotka, ha dovuto sostituirlo con Marianucci che ha fatto un buon esordio nella ripresa, tranquillo, di personalità, niente di eccezionale, ma assolutamente affidabile.

La terza brutta notizia è che il Napoli continua a prendere gol. Nonostante la buona prova di Milinkovic-Savic, il Napoli si fa rimontare per l'ennesima volta. Nel primo tempo finisce 1-1 e quel Varela, otto gol in otto partite, si dimostra un giocatore veramente veramente interessante. 2005, ricordiamo.

Qui finiscono però le brutte notizie e ce ne sono molte di buone. Rasmus Højlund ha ritrovato il gol. Una partita di spessore, di grande fisicità, ma anche di tecnica, perché ha fatto due-tre movimenti da grande centravanti, ma il gol è il corroborante per un attaccante e lui ha segnato, si è sbloccato e ha sbloccato il Napoli.

La seconda notizia mi fa molto piacere poterla dare, che è quella di dire che Matteo Politano è un ragazzo orgoglioso, meraviglioso, che in tanti hanno dato per finito, hanno denigrato, non conoscendone il carattere. Anche oggi ha avuto la palla del 2-0 che ha sprecato come con la Roma, ma oggi è lui che ha indirizzato la partita con uno splendido gol a inizio ripresa, ma anche oggi gol e assist. Politano è un giocatore sempre su cui si può contare.

La terza buona notizia, che è la più importante, è che il Napoli ha ritrovato l'attacco. Quattro gol al Bodø/Glimt, tre gol alla Roma che aveva la difesa meno battuta d'Europa, quattro gol a Monza e tante occasioni gol. Il che vuol dire che questo Napoli a trazione anteriore con tre attaccanti e con un Noa Lang che svolge un compito magari ingrato, poco visibile, ma oggi due assist fantastici di cui uno concretizzato in gol da De Bruyne e uno no da Højlund e un bel pallone sulla testa di Scott McTominay hanno dimostrato che servono gli attaccanti per vincere le partite e Noa Lang il suo comincia a farlo, basta dargli fiducia.

E il Napoli nel secondo tempo ha mostrato forza, personalità e Kevin De Bruyne è entrato benissimo. Parliamoci chiaro, la Juve è crollata. Io non so se Luciano Spalletti domenica ce lo troveremo perché son pochi giorni, ma forse ai giorni segnati il Napoli potrebbe dargli la spallata definitiva. La Juve non è fuggita, il Milan ha perso in casa. Sono due ottime notizie, erano le nostre contendenti principali. La terza l'aspettiamo al Maradona della Lazio che ora vola, ma per cominciare a frenarla ci dobbiamo pensare noi.

Insomma, se ancora qualche motivo di preoccupazione c'è, il Napoli delle ultime partite che ha cambiato assetto, è tornato al 4-3-3, che gioca con tre attaccanti stabilmente, è una squadra forte, che non è ancora equilibrata, che ancora ha qualche problema nella fase difensiva, ma che può dire la sua in questo campionato e che la giornata di oggi certifica che è rientrato in lotta perlomeno per la zona coppe, perché le contendenti principali sono franate, Milan e Juve, e il Napoli che doveva battere tre colpi a Monza, ne ha battuti quattro".