Napoli-Roma, sciarpata da brividi in Curva B: che spettacolo! | FOTO

Ultime notizie Napoli - Nonostante non ci sia il tutto esaurito allo stadio Maradona per Napoli-Roma, l'atmosfera è comunque da brividi. I tifosi presenti in Curva B a Fuorigrotta hanno dato vita ad una spettacolare sciarpata pochi minuti prima del fischio di inizio del match, mentre dagli altoparlanti dello stadio risuonavano le note del coro "Primo agosto pioveva...".

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