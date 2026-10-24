Napoli-Roma, sciarpata da brividi in Curva B: che spettacolo! | FOTO

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Ultime notizie Napoli - Nonostante non ci sia il tutto esaurito allo stadio Maradona per Napoli-Roma, l'atmosfera è comunque da brividi. I tifosi presenti in Curva B a Fuorigrotta hanno dato vita ad una spettacolare sciarpata pochi minuti prima del fischio di inizio del match, mentre dagli altoparlanti dello stadio risuonavano le note del coro "Primo agosto pioveva...".

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