"Gara pazzesca". Napoli-Roma 3-3, la Lega Serie A esalta lo spettacolo del Maradona

Novanta minuti di emozioni, gol e continui colpi di scena: Napoli-Roma termina 3-3 e regala una partita spettacolare al pubblico del Maradona.

Anche la Lega Serie A ha celebrato lo show andato in scena a Fuorigrotta, sottolineando l'equilibrio di una sfida che ha consegnato un punto a ciascuna squadra. Attraverso il proprio profilo X, la Lega ha commentato così il risultato:

"Gara PAZZESCA al Maradona: Napoli e Roma conquistano un punto a testa"