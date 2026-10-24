"Gara pazzesca". Napoli-Roma 3-3, la Lega Serie A esalta lo spettacolo del Maradona

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Autore Dino Viola Giornalista pubblicista · Analista dei dati
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Novanta minuti di emozioni, gol e continui colpi di scena: Napoli-Roma termina 3-3 e regala una partita spettacolare al pubblico del Maradona.

Anche la Lega Serie A ha celebrato lo show andato in scena a Fuorigrotta, sottolineando l'equilibrio di una sfida che ha consegnato un punto a ciascuna squadra. Attraverso il proprio profilo X, la Lega ha commentato così il risultato:

"Gara PAZZESCA al Maradona: Napoli e Roma conquistano un punto a testa"

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