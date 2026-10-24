La Juve perde pezzi: Celik e Nico Gonzalez salteranno il Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - La Juventus di Spalletti continua a perdere pezzi. Si sono fermati sia Celik che Nico Gonzalez per infortunio. Entrambi salteranno la sfida contro il Napoli come si legge sul Corriere dello Sport:

"La Juve ripiomba nell’emergenza. L’eredità dell’Europa League è una nuova ondata di infortuni che complicano ulteriormente il compito di Luciano Spalletti e il cammino dei bianconeri, già non del tutto lineare in questo periodo. Il guaio è grosso perché a fermarsi sono Celik (lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro) e Nico Gonzalez (lesione di basso grado del soleo destro). Entrambi staranno fuori per un mese, tanto che l’appuntamento sia per il jolly turco, sia per l’argentino è al rientro dalla sosta internazionale di novembre".