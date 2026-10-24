Alvino: "La verità è che Malen non doveva giocare al Maradona. De Laurentiis? Per lui il Napoli come un figlio"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“Il Napoli, se avesse vinto a Venezia, avrebbe avuto una classifica dignitosa a pochi punti dalla zona Champions. Oggi la classifica è inadeguata. L’anno scorso dopo tre giornate aveva come oggi tre punti in Champions ed è stato in corso fino alla trasferta contro il Copenhagnen. Malen? Per me avrebbe meritato due giornate di squalifica, secondo me è stata presa una decisione sbagliata. Non è un caso che in tutti i salotti televisivi sia iniziato il processo di beatificazione di Malen.

L’obiettivo del Napoli è quello di far ritrovare lo stato di forma migliore a McTominay e Anguissa e ci sta riuscendo. Penso che l’idea di Allegri sia di ripetere ciò quanto fatto contro il Bodo Glimt anche con la Roma domani.

Hojlund segna poco perché ha poche occasioni da gol. Non si può discutere un attaccante come lui, anche perché gioca praticamente sempre. Il nuovo assetto tattico? Con il Bodo ha avuto un’opportunità limpida. Quando lo innesca De Bruyne ha più possibilità. Avere nelle vicinanze uno come McTominay che guarda la porta può essere un vantaggio per lui. Io valuto Hojlund come uno dei migliori quattro centravanti europei, sicuramente dovrebbe fare di più, ma dev’essere anche messo in condizione di fare meglio.

De Laurentiis ha raccontato ciò che è successo fino a questo momento. Dopo aver trattato, anche con i legali di mezzo, il gruppo di Rizzetta si è tirato indietro dicendo che voleva pagare gli oltre 2.2 miliardi in più rate, venendo meno ai primi accordi. A me sembra strano che un gruppo con fondi così forti sia venuto meno. Quando loro si sono rivisti, Rizzetta voleva tornare sull’argomento, ma De Laurentiis gli ha detto basta con questa telenovela”