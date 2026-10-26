Mora a CN24: "Ho scelto di vivere a Pozzuoli, bisogna stare vicino a questa gente. Napoli? Ecco dove deve migliorare"

L’ex difensore del Napoli Nicola Mora ha partecipato all’iniziativa dei Napoli Legends a Pozzuoli, ribadendo la necessità di restare vicini ai cittadini ancora in difficoltà dopo gli eventi sismici e sollecitando un intervento concreto delle istituzioni.

Nel corso delle dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24Live, Mora ha analizzato anche il momento della squadra azzurra, soffermandosi sulle prestazioni contro Roma e Inter, sui troppi gol subiti e sulle prospettive del Napoli in campionato.

"Bisogna stare vicino a questa gente, non solamente con una passeggiata, ma anche sperando che le istituzioni facciano qualcosa. Io vivo qua, ho scelto Pozzuoli anch'io come terra e dal 2005 ho casa qui. Per fortuna, la mia struttura non è stata danneggiata dall'ultimo evento sismico, però non abbiamo per questo abbandonato chi ancora oggi vive fuori casa e non ha avuto la possibilità non solamente di sistemare le proprie abitazioni, ma soprattutto di trovare un alloggio. Quindi, se la nostra vicinanza può aiutare a stimolare le istituzioni a dare una mano a queste persone che sono in difficoltà, ben venga. Perché, ripeto, è solidarietà ed è giusto che oggi possiamo fare qualcosa per loro. Sono tante le persone che non possono tornare a casa e sono tanti, diciamo, gli interventi messi in programma dal Governo che ancora non sono stati realizzati per aiutare queste persone.

Chiediamo che questa camminata, che oggi non risolverà i problemi, possa magari scuotere la coscienza di quelle persone che hanno nelle mani la possibilità di mettere in atto i progetti che sono stati definiti per Pozzuoli e di cominciare una volta per tutte questi benedetti lavori di cui queste abitazioni necessitano. Hai detto bene: sono due chilometri e mezzo, non sono tanti, ma se fossero stati dieci ne avremmo fatti dieci, perché è giusto stare vicino a queste persone, al di là della lunghezza del percorso, nel nostro piccolo. Andiamo piano, sicuramente. Lungo il percorso incontreremo tante persone, come le incontreremo all'arrivo nel Rione Artiaco, che purtroppo è il più colpito di Pozzuoli insieme a quello degli Olivetti.

Ripeto, vivo qua ormai da 15 anni e conosco benissimo la zona, so quali sono le aree che sono state maggiormente colpite. Ci auguriamo che durante il percorso possiamo portare anche solamente un sorriso a tanti tifosi del Napoli che risiedono qui a Pozzuoli, per dare un momento di spensieratezza a persone che nella quotidianità vivono purtroppo momenti veramente delicati.

Napoli-Roma? È un peccato perché, ripeto, a parte l'errore di Beukema, anche il primo gol, nato sul calcio d'angolo, ha visto Lorenzo un po' troppo leggero nell'andare a terra. Sappiamo che il regolamento è cambiato e quindi, di fronte a una grandissima prestazione, perché per 75 minuti abbiamo visto il miglior Napoli della stagione, facciamo i conti poi con un risultato che non rispecchia la realtà. Un Napoli che deve sicuramente crescere nell'atteggiamento, nella mentalità e nella voglia di portare a casa un risultato, perché, se andiamo a vedere, due grandi prestazioni sono state fatte proprio con la Roma e con l'Inter e si è raccolto un punto solo. Questo deve far riflettere.

È incoraggiante il fatto che questa squadra, come diciamo noi, al completo, recuperando giocatori importanti come McTominay nelle migliori condizioni, come Anguissa e come De Bruyne, che magari in questo nuovo ruolo, messo al centro della manovra del Napoli, può dare qualcosa in più, avendo Lobotka e Gilmour e recuperando i lungodegenti Alisson, Neres e Vergara, possa essere quella squadra che tutti quanti pensiamo possa essere: una squadra di vertice.

Sicuramente deve ancora sistemare l'aspetto difensivo, sia sotto il profilo tecnico individuale di ogni singolo difensore, sia sotto quello collettivo. Il Napoli prende troppi gol e questo è un dato oggettivo, però non dobbiamo assolutamente sparare sulla Croce Rossa. Ci sono cose fatte in maniera ottimale e cose da migliorare. Il campionato è lungo e la distanza dalla vetta, purtroppo, con questo pareggio si allontana, ma questo non lascia sicuramente il Napoli fuori dai giochi".