Ricorso d'urgenza del Napoli per impugnare la squalifica di Allegri: l'iter e la tempistica sull'esito della Corte Sportiva d'Appello | FOCUS

Ultime notizie calcio Napoli - "La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri”. Con questa nota ufficiale, il club azzurro ha comunicato la volontà di ricorrere avverso la squalifica di due giornate inflitte a Massimiliano Allegri dopo Napoli-Roma. Queste le motivazioni del Giudice Sportivo sulla squalifica del tecnico azzurro: “SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00 ALLEGRI Massimiliano (Napoli): "per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale”.

Ricorso calcio Napoli sulla squalifica di Allegri: cosa prevede e quali sono i tempi

Ma come e quando si articola un ricorso d’urgenza sportivo? Tale procedimento consente ad una società di impugnare in tempi rapidissimi una decisione prima dello svolgimento di una gara successiva alla squalifica. L’iter, regolato in particolare dall'Articolo 74 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, prevede le seguenti fasi.

La prima fase è quella del preavviso di reclamo. Il club deve inviare - entro le ore 24 del giorno feriale successivo alla pubblicazione del provvedimento del Giudice Sportivo - una dichiarazione di preavviso che di fatto anticipa la presentazione del ricorso ufficiale. L'invio va effettuato tramite PEC sia alla segreteria della Corte Sportiva d’Appello ed anche all’eventuale controparte.

La seconda fase - entro le ore 24 del secondo giorno feriale successivo alla pubblicazione del Giudice Sportivo - il ricorrente deve depositare il ricorso formale contenente tutti i motivi e i documenti a supporto.

Successivamente, la Corte Sportiva d’Appello valuterà in maniera preliminare l’istanza di urgenza. Se il Presidente della Corte ritiene non vi siano i presupposti, può declassare il procedimento da urgente a ordinario. Qualora l'istanza venga accolta come urgente, il Presidente fissa immediatamente l'udienza di discussione, che avviene solitamente nel giro di pochissimi giorni. Al termine della camera di consiglio, la Corte redige e pubblica immediatamente il dispositivo della decisione in modo da renderlo subito operativo per l’imminente evento sportivo. I motivi formali della sentenza vengono pubblicato successivamente.

Dunque, in base a quanto esposto in precedenza, Allegri salterà sicuramente Monza visti i tempi ristretti per attivare tutto l'iter. I legali della SSC Napoli lavoreranno affinché l'allenatore possa tornare di nuovo in panchina nella sfida successiva che vedrà il Napoli giocare in casa della Juventus. Sull'esito del ricorso - presumibilmente - ne sapremo di più tra giovedì e venerdì.