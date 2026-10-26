Sfogo Allegri ascoltato oppure no dagli ispettori federali? C'è un precedente in cui non fu sanzionato

Ultime notizie SSC Napoli - Il procuratore federale Giuseppe Chiné attenderà il giudice sportivo e, se la parte del post-partita riguardante l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri non dovesse essere affrontata, valuterà l’apertura di un fascicolo.

La dichiarazione sullo scorso campionato, come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe rientrare nel campo di applicazione dell’art. 23 del Cgs, ove ritenuta lesiva e capace di mettere in dubbio la regolarità del campionato o l’imparzialità degli ufficiali di gara.

"In teoria - l’art. 23 richiama l’art. 9 -, sarebbero possibili sanzioni più pesanti, per esempio la squalifica a tempo determinato, ma non è detto che quelle frasi rientrino nei «casi più gravi» citati dall’articolo. Anche perché c’è una questione a monte: chi le ha sentite? In molti, non necessariamente gli ispettori federali in prima persona, che abitualmente non vanno in sala stampa. In questo caso c’è un precedente: ad aprile 2023, a San Siro, Allegri ebbe uno sfogo duro contro la dirigenza dell’Inter («Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti»), ma non fu sanzionato"