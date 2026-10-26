Monza-Napoli anche per osservare Varela! Prezzo e possibile assist a gennaio

Gustavo Varela nuovo obiettivo della SSC Napoli: lo conferma Il Mattino oggi in edicola, evidenziando come i 7 gol in 7 partite in campionato abbiano attirato le attenzioni anche del club partenopeo. Del resto il 21enne attaccante del Monza che sta infiammando la Serie A con un autentico exploit su cui i brianzoli avevano scommesso con decisione la scorsa estate, investendo 3,5 milioni di euro prelevato dal Benfica per una cifra oggi già raddoppiata.

Calciomercato Napoli, obiettivo Varela

Un rendimento del genere non poteva ovviamente passare inosservato. Così le milanesi già monitorano con attenzione la crescita del talento con passaporto capoverdiano, così come appunto anche il Napoli si è aggiunto alla fila ma la dirigenza partenopea e la squadra scouting - svela il quotidiano - avevano in realtà già appuntato il nome del giovane attaccante sul proprio taccuino la scorsa estate.

Ora la sfida di campionato in programma mercoledì rappresenterà l'occasione ideale per visionare dal vivo il ragazzo e testarne le qualità sul campo. Un'operazione che potrebbe trovare terreno fertile grazie agli ottimi rapporti istituzionali e di mercato già esistenti tra i due club, consolidati nelle scorse sessioni dalle operazioni che hanno portato elementi come Michael Folorunsho e Cyril Ngonge a vestire la maglia biancorossa.

Un asse caldo che potrebbe rivelarsi prezioso per il futuro, specie alla luce della situazione legata a Lorenzo Lucca, nuovamente scivolato indietro nelle gerarchie e destinato alla bocciatura anche con Massimiliano Allegri. A gennaio, dunque, potrebbe servire un nuovo attaccante.